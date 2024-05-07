5 نصائح ليوم خال من الأزمات.. كيف تتحكم في حياتك؟

الأفعال التي تقوم بها في مستهل يومك منذ استيقاظك، تحدد وجهتك نحو رحلة إلى يوم سعيد أم ملبد بالأزمات، إذ يقول خبراء علم النفس إن الإنسان هو المتحكم في طريقة سير حياته، لذلك هناك بعض النصائح من أجل قضاء يوم خال من الأزمات والتوتر مزدحمًا بالأشياء الإيجابية.. فما هي؟

كيف تجعل يومك إيجابيًا؟

يستيقظ البعض وهو يرواده شعور بالقلق والتوتر، لذلك يجب اعتماد بعض الأشياء التي من شأنها أن تقلل هذا الشعور، وتمنحك يومًا مليئا بالإيجابية، بينها محاولة تذكر النعم والأشياء الجميلة في حياتك، وتوقع أن تحدث لك أشياء إيجابية خلال اليوم، بحسب الموقع الطبي «pubmed».

ابتعد عن الأفكار السلبية التي تشعرك بالتشاؤم، وتذكر أن أفكارك هي من تتحكم بمشاعرك وسلوكياتك، إلى جانب ذلك من الضروري ممارسة الرياضة الخفيفة في بداية اليوم، لمدة قد تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، مثل المشي أو الجري أو اليوجا، ما يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية، وتحسن من حالتك المزاجية وتقلل من التوتر.

لا تهمل وجبة الإفطار، فهي أهم وجبة في اليوم، ويجب أن تكون غنية بالبروتين والألياف، مثل البيض أو الشوفان أو الفواكه، ما يساعدك على الشعور بالشبع والطاقة لبدء يومك بنشاط.

من الضروري أيضًا تخصيص بعض الوقت للتأمل أو الاسترخاء، من خلال الجلوس في مكان هادئ، والتركيز على تنفسك العميق، وممارسة التأمل أو اليوجا، ما يشعرك بالهدوء والسكينة طوال اليوم.

وحول النصائح السابقة، أكد الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي في حديثه لـ«الوطن»، أن الشعور بوجود أشياء كثيرة لاتزال تحتاج للإنجاز، تشعر الإنسان بالتوتر الدائم، لذلك يجب تقسيم المهام إلى أجزاء صغيرة قابلة للتحقيق، وتحديد الأولويات والتركيز عليها، ويفضل كتابتها في قائمة على ورقة والشطب على ما تم إنجازه، فرؤية ذلك سيشعرك بالإنجاز.

ويؤكد «هندي» على ضرورة تخصيص بعض الوقت خلال يومك لفعل شيء تحبه، مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة هوايتك المفضلة، إلى جانب التواصل مع الأصدقاء والعائلة، تحدث معهم عن يومك، وشاركهم أفكارك ومشاعرك.

خطوات بسيطة ليوم ملئ بالإيجابية