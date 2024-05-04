أستاذ طب نفسي: الإيذاء اللفظي يسبب اضطرابا للطفل.. وتنمر البنات «صعب»

أكدت الدكتورة صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الإيذاء اللفظي أبشع أنواع الإيذاء الذي يتعرض له الطفل، بل ويعد أصعب من الإيذاء الجسدي، موضحة أن الكلام القاسي يسبب اضطرابا في حياة الطفل واهتزاز ثقته في نفسه.

التعامل مع الأبناء بالمنطق

وشددت «حمودة»، خلال لقائها مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أنه من خلال التربية الإيجابية يجب تتعامل الأم مع ابنها بالمنطق، ويتم الكشف عن الأخطاء الذي يفعلها الطفل لكي يكون الأمر واقعيا.

التنمر في مدارس البنات

وأشارت أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر إلى أن التنمر في مدارس البنات أصعب من التنمر في مدارس الأولاد وهذا خطر كبير، حيث أن البنت لها ذاكرة انفعالية وتخزن المشاعر بشكل أكبر ولديها قدرات على التنمر كبيرة وخطيرة جدًا، قائلة: «البنات بيعملوا شلل، وبيقوموا بالتنمر على زملائهم وهو سبب الاضطراب النفسي»، موضحة أنه لابد أن يكون هناك أخصائيا نفسيا في المدارس يعالج هذه الظاهرة بشكل كبير، ويتعامل مع الموقف بإيجابية ويتدخل لإنهاء هذا السلوك.

وشددت على أنه لابد ألا نعلم الطفل المقارنة، حتى لا يركز مع زملائه في المدرسة والشارع.