أستاذ طب نفسي: على الآباء استغلال إجازة نصف العام لتنمية الوعي لدى أبنائهم

قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي إنَّ الطلاب يستمتعون بإجازة نصف العام أكثر من الإجازة الكبيرة بنهاية العام، إذ أن الإجازة الكبيرة تدفعهم للشعور بالملل، على عكس إجازة نصف العام التي يحصلون فيها على قدر أكبر من الاستمتاع.

تنمية الوعي والمعرفة لدى الطلاب

وأضاف «فرويز» في حوار مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّه على الآباء استغلال إجازة نصف العام التي يحصل عليها أبنائهم لتنمية الوعي والمعرفة لديهم، وذلك من خلال التنزه والزيارات كبديل عن جلوسهم أمام شاشات الموبايل أمام مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على أكثر من 85% من الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة.

زيارة المصانع والمشروعات القومية

وكشف أستاذ الطب النفسي عن ضرورة أن تتضمن الزيارات والتنزه زيارة المصانع والمشروعات القومية ليس فقط المتاحف والأماكن الأثرية، لافتًا إلى ضرورة التوازن في تعريف الأطفال بالمعلومات والمعرفة عن مصر الماضي والحاضر والمستقبل.