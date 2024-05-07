كيس بلاستيكي «متحرك» يثير الذعر في أمريكا.. مفاجأت أربكت الشرطة

«كومة بلاستيكية كبيرة تتحرك».. واقعت غريبة شهدتها ولاية ميشيجان الأمريكية، إذ أثار مواطن أمريكي الريبة لدى أهالي بلدة ماكومب، حينما ألقى كيسا بلاستيكيا من نافذة سيارته.

وتلقت شرطة بلدة ماكومب بلاغًا من مواطن يشتبه في أنه رأى شخصًا يرمي شيئًا مريبًا من نافذة سيارته، واتضح أن الكيس البلاستيكي به كائنات حية صغيرة يتراوح أعمارها من 12 لـ14 عاما وأنقذتها شرطية تايلور ديبل.

بدأت قصة الإنقاذ، باتصال في يوم ممطر في 29 أبريل الماضي، تلقته شرطة بلدة ماكومب، برؤية شخص يلقي حقيبة بلاستيكية مريبة من نافذة سيارته من طراز «شيفروليه».

مفاجأة في انتظار ضابطة شرطة أمريكية

اتجهت ضابطة الشرطة الأمريكية تايلور ديبل، إلى مكان الواقعة وأثناء تفقدها موقع الحادث رأت الحقيبة البلاستيكية الكبيرة تتحرك، وتفاجأت برأس أرنب صغير تخرج من الكيس، وتبين أنّها مجموعة من صغار الأرانب.

لقطات كاميرا مثبتة بجسم ضابطة الشرطة الأمريكية، أظهرت عملية الإنقاذ التي قامت بها، وقالت إنّها رأت الكومة البلاستيكية الكبيرة، بتفاجأت برأس أرنب صغير بارز وحول عنقه عقدة ولا يستطيع التنفس ولا يوجد أكسجين، فمزقت الحقيبة، وأخرجت الأرانب الصغيرة، مشيرة إلى نفوق أحد الأرانب قبل إرسالها إلى مجموعة ديترويت لرعاية الحيوان.

الأرانب تعاني من الجفاف

كيلي لابونتي، مديرة مجموعة ديترويت لرعاية الحيوان «مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية»، قالت إنّ الأرانب الصغيرة تركت في الحقيبة لتختنق وتموت، مضيفة: «كانت تعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة.. وكانت تعاني من الجفاف»

«سنحتفظ بهم حتى يبلغوا من العمر شهرا واحدا تقريبا»، أكدت كيلي لابونتي، مديرة مجموعة ديترويت لرعاية الحيوان في تصريحات تليفزيونية، مضيفة: «بعد ذلك سيكونون جاهزين لتحريرهم».