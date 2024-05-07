رئيس حي شرق مدينة نصر: وضع لافتات لتوضيح إجراءات التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، إن المركز التكنولوجي بدأ منذ صباح اليوم في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن العاملين مؤهلين تماما بعد تدريبهم جيدا على تطبيق القانون ومعرفة دورهم.

خطوات التصالح

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى وضع بانرات ولافتات إرشادية تحوي كل إجراءات وخطوات التصالح، والمستندات المطلوبة من المواطن، وهي موجودة داخل المركز التكنولوجي للاطلاع عليها، مشيرا إلى ارتداء العاملين زي موحد، بالإضافة إلى تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كراسي متحركة.

شهادة البيانات

وأوضح أن أول إجراء يقوم به المواطن التقدم للحصول على شهادة بيانات، تقدم مجانية دون رسوم، وبعدها يستكمل المواطن الإجراءات المطلوبة للتصالح، ومن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لتقنين الوضع، هي:

- صورة البطاقة الشخصية

- ما يدل على صفة مقدم طلب التصالح

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، ومقابل جدية التصالح

- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد

- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة من مكتب هندسي أو مهندس معماري

- اقرار بصحة المستندات المقدمة والبيانات الخاصة بمخالفة البناء

- تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المخالف

- تحديد جهة الولاية

- شهادة قيد للمهندس مصدر التقرير