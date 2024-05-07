تراجع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن سعر الفائدة

شهد سعر أونصة الذهب تراجعا طفيفا خلال تداولات اليوم بعد ارتفاعه يوم أمس بسبب عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن تشهد الأسواق بشكل عام استقرار مع استمرار الترقب لتوقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي وأثر ذلك السلبي على مستويات الدولار الأمريكي.

وحاولت أسعار الذهب الارتفاع يوم امس بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في النهاية سيطرت التحركات الضعيفة على حركة الذهب لتستمر اليوم مع عودة البنوك والأسواق للعمل بعد العطلة، وفقاً لبيان جولد بيلون.

سعر أونصة الذهب العالمي

فشل سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس في أن يخترق المستوى 2330 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2300 دولار للأونصة الأمر الذي زاد من زخم الصعود مع بداية هذا الأسبوع.

ويشهد سعر الذهب الآن تراجعا معتدلا قد يستهدف المستوى 2300 دولار من جديد، ولكن مع حدوث أي تطورات جيوسياسية سيعود الذهب إلى الارتفاع من جديد واختراق مستوى المقاومة 2330 دولارا ليستهدف 2350 ثم 2370 دولارا للأونصة.