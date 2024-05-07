أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 استقرارا نسبيا في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2653 جنيها للبيع و2636 جنيها للشراء دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد السطور التالية سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر خلال التعاملات اليومية، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3537 جنيها للبيع، 3514 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3095 جنيها للبيع، و3075 للشراء دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2653 جنيها للبيع، 2636 جنيها للشراء دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2063 جنيها للبيع، 2049 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 استقرارا بمحلات الصاغة، بنحو 24 ألفا و760 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2316 دولارا للبيع.