الحج والعمرة عن طريق المسابقات محرم شرعا في هذه الحالة.. اعرفها

يؤدي البعض فريضة الحج أو العمرة عن طريق الفوز في إحدى المسابقات التي تنظم ذلك الأمر، إلا أنّ هناك سؤال يتردد دوماً حول حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات، وهل الأمر محرم في المطلق أم أنّ هناك حالات يحرم فيها الاستفادة من ذلك النوع من المسابقات.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنَّه في العموم يجوز للشخص الحَجُّ أو العمرة حال فوزِه بهما أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، إلاّ أنّ ذلك الأمر يكون محرماً في حالة واحدة، وهي إذا كانت تلك المسابقات لا تعتمد على أسس شرعية متابعة أنَّ «الشرط هنا أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن».

حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات

وتابعت الدار: «اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنَّ الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]»، مبينة أن الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقَّق معناها بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِ مشقة السَّفَر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعامٍ وشرابٍ ومبيتٍ ونفقةِ المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتَحْمِله إلى بلاده إيابًا دون تقتيرٍ أو إسرافٍ.

معنى الاستطاعة في الحج

وأكملت أنَّ الاستطاعة في إحدى معانيها -وهي وجود المال- كما هي حاصلةٌ بالنَّفْس، وهي توفير المال من قِبل الشخص نفسه، تَحْصُل أيضًا بأي عقد من عقود التمليكات، والتي منها الإهداء من الغير، ومِن صور الإهداء: الحصول على نفقةِ الحجِّ عن طريق الفوز في المسابقات، خاصةً مع تَقدُّم صور وأنماط جَذْب العملاء لاستثمار الأموال، والتي أَفْرَزت التَّجارِب عَدَدًا مِن أشكال هذا الاستثمار، والتي منها: «عمل المسابقات»، إذ تكون فيها الجوائز مُشَجِّعة على المشاركة فيها.

وذكرت أن المسابقات في أصلها مشروعة؛ لأنها تـَهْدُف إلى تحفيز العَقْل والجُهْد، ولأنها إحدى الوسائل التي يَتوصَّل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ، والدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ [يوسف: 17]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26].