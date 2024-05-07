«البحوث الفلكية» يحدد أول أيام شهر ذو القعدة.. متى يظهر الهلال؟

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل مهمة بشأن هلال شهر ذو القعدة 1445 هجريا، موضحا أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:23 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من شوال الموافق 2024 مايو 8 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 38 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 32 - 40 دقيقة.

وأوضح رئيس المعهد وفقا لتقرير صادر عنه، أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 8 و48 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1445هـ فلكيا يوم الخميس 2024 مايو 9.