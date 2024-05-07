5 ملايين جنيه إيرادات الأفلام في السينما خلال 24 ساعة

نجحت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي في تحقيق إيرادات مرتفعة في آخر 24 ساعة، حيث حققت 4 أفلام نحو 45 ملايين و181 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحتفظ فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا بالمركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام لليوم السادس على التوالي، حقق الفيلم إيرادات بلغت 3 ملايين و90 ألف جنيه، وجاء فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح في المركز الثاني بإيرادات بلغت مليون و70 ألف جنيه.

فيلم عالماشي يحقق 123 ألف جنيه في شباك التذاكر

وبإيرادات بلغت 897 ألف جنيه حققها فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في شباك التذاكر ليأتي في المركز الثالث، أما المركز الرابع والأخير من نصيب فيلم عالماشي بطولة علي ربيع بـ 123 ألف جنيه.

طرح فيلم بنقدر ظروفك في السينمات 22 مايو

وتستعد دور العرض السينمائي خلال شهر مايو الجاري لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة، من بينها فيلم بنقدر ظروفك، والذي يجمع في بطولته كلا من أحمد الفشاوي، مي سليم ومحمود حافظ، محمد محمود وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج أيمن مكرم، ومن المقرر طرج الفيلم في السينمات يوم 22 مايو الجاري.