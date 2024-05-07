بدء التشغيل التجريبي لـ5 محطات مترو ضمن المرحلة الثالثة من الخط الأخضر

بدأ التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والممتد من التوفيقية حتى جامعة القاهرة بدءا من صباح اليوم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين، لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

وأوضحت وزارة النقل في بيان، أنّ طول الخط الثالث للمترو 7.1 كيلومتر، ويمتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطات 3 محطات نفقية هي «التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول»، ومحطة سطحية وهي «بولاق الدكرور»، ومحطة علوية وهي «جامعة القاهرة»، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي دون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل «الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق» للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وتابعت وزارة النقل، أنّ التشغيل التجريبي للركاب للجزء الأخير من الخط الثالث يكون جرى تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالا حتى محور روض الفرج وجنوبا حتى جامعة القاهرة.

ولفتت إلى أنّ الخط يمتد بطول 41.2 كيلومتر ويشتمل على 34 محطة وجرى تنفيذه على 4 مراحل ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي «شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف» حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

ويشتمل الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط «العباسية على مساحة 10 أفدنة، وإمبابة على مساحة نحو 24 فدانا والتى تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام والتى تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات».

وأكدت وزارة النقل الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة ممثلة في وزارة النقل لاستكمال شبكة مترو الأنفاق، في إطار الخطة الشاملة للوزارة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأشارت وزارة النقل إلى الأهمية الكبيرة لخطوط مترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي، تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

ووجّهت الوزارة الشكر لأهالي المناطق المحيطة في المشروع، التي شهدت إغلاق لبعض الشوارع أثناء التنفيذ، مؤكدا أنّ المناطق ستشهد سيولة مرورية كبيرة بعد تشغيله تجريبيا بالركاب منتصف الشهر الجاري، بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين، لافتا إلى تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله في الشوارع التي تأثرت بأعمال التنفيذ فور الانتهاء من الأعمال لخدمة حركة المواطنين بالمنطقة.