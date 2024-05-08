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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 8-5-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:13 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
الدرهم الإماراتي - صورة أرشيفية

الدرهم الإماراتي - صورة أرشيفية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 8-5-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الإماراتية اليوم في بنك مصر 13.01 جنيه للبيع، و13.00 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك المصرية فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13.00 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 12.98 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13.01 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13.00 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13.00 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 12.96 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13.00 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 12.99 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13.00 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 12.95 جنيه للشراء.

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