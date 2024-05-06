استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6-5-2024 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، إذ سجل نحو 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.83 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.71 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع في بنك cib.