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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
05:44 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 7-5-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، إذ بلغ 13.06 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.10 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.05 جنيه للشراء، 13.07 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.02 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع، في بنك cib.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.03 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.04 جنيه للشراء و13.08 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.06 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

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بقلم سعيد رمضان