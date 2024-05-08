4 أشياء احذر وضعها داخل الغسالة.. تقلل من كفاءة التشغيل

الحفاظ على الغسالة من أكثر الأشياء التي تشغل بال ربات البيوت، ما يجعلهم يتساءلون عن الحيل التي تحافظ على عمرها وكفاءة تشغليها لفترات طويلة، وهو ما جعل الخبراء يكشفون عن الملابس التي يجب التأكد من عدم دخولها إلى الأسطوانة أبدًا لمساعدة الجهاز على الاستمرار لفترة أطول.

موقع «Dailyexpress»، كشف مفاجآت بشأن بعض الأشياء التي توضع في الغسالة بينما تتسبب في تلفها سريعا، وذلك وفقا للخبراء في شركة «RGB Direct» العالمية، والتي كشفت عن أبرز الأشياء التي يجب تجنب وضعها في الغسالة.

أشياء تجنب وضعها في الغسالة

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، ما لا ينبغي وضعه في الغسالة أبدا:

1) الأحذية:

يمكن أن يتسبب دخول الأحذية إلى الغسالة ضررا لكل من الحذاء والآلة، إذ يمكن أن تخدش أسطوانة الغسالة، كما يمكن أن تفقد الأحذية شكلها أو تسبب اختلالات، مما يؤدي إلى اهتزازات عالية أثناء دورة الدوران، مشيرة إلى أنه إذا اضطررت لوضعها في الغسالة فيجب أن يكون ذلك من خلال استخدام كيس الوسادة.

ونصحت الشركة بتنظيف الأحذية بالماء والصابون وفرشاة للمساعدة في إزالة أي علامات وبقع.

2) أسرة الحيوانات الأليفة ذات رائحة كريهة:

لا ينبغي غسل أسرة الحيوانات الأليفة التي تحتوي على حشوة فضفاضة مثل الأسرة الإسفنجية في الغسالة، إذ يمكن أن تتكتل الحشوة، مما يسبب خللًا في التوازن وربما يؤدي إلى تلف محرك الغسالة، كما يمكن لشعر الحيوانات الأليفة أن يسد مرشح الجهاز ونظام الصرف الصحي.

ما هي الأقمشة التي يجب الحذر عند وضعها في الغسالة؟

3) الأقمشة المصبغة:

يمكن للأصباغ الناتجة عن مهارات التلوين أن تتسرب إلى أقمشة أخرى في كثير من الأحيان.

4) الملابس الحساسة مثل الملابس الداخلية أو ربطات العنق في الغسالة.

يجب توخي الحذر إذا اضطررت لوضعها في الغسالة، حيث يمكن تتعرض الأقمشة مثل الحرير والصوف لخطر الانكماش، خاصة عند غسلها على درجة حرارة عالية.