3 حيل رائعة لإزالة الوبر من الغسالة في دقيقة واحدة

بعد غسل الملابس بشكل متكرر يتكون عليها وبر، ويتسبب ذلك في توقف بعض الأشخاص عن ارتدائها مرة ثانية، وترغب العديد من ربات المنازل، في معرفة حيل سلسة للتخلص من وبر الملابس والغسالة.

وخلال السطور التالية، نقدم حيلة رائعة لإزالة الوبر من الغسالة في دقيقة واحدة دون استخدام أي مواد كيميائية بحسب موقع «The mirror» البريطاني.

- يجب عليكِ التخلص من أي أوراق أو مناديل في جيوب الملابس قبل إدخالها الغسالة، لأنها قد تكون السبب الأكبر في تكوين الوبر ونقط بيضاء على الملابس بعد غسلها.

غسل الملابس على المقلوب

- كما يفضل غسل الملابس على المقلوب لأن هذه الطريقة تساعد على عدم تراكم الوبر في الغسالة، الذي يظهر نتيجة الاحتكاك بين الملابس في الغسالة أو تعريضها للماء وحركتها المستمرة أثناء دورة الغسيل.

وضع مناديل مبللة

- كما يمكنك وضع «مناديل مبللة» مع الغسيل خلال تشغيل الدورة أو في الجزء الخلفي من الغسالة لأنها تساعد على جذب جميع الوبر إليها وعدم إلصاقها في قطع الملابس، وتساعد على التخلص من الروائح الكريهة، وتخلصي منها فور انتهاء دورة الغسيل وعدم إعادة استخدامها مرة أخرى.