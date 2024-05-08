أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 8-5-2024 في مصر.. «اعرف الكيلو بكام»

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 8-5-2024 في عدد من الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم في الأسواق، نحو 361 جنيها للكيلو، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم للمستهلك اليوم

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر بمختلف الأسواق، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر اللحوم اليوم، بحسب آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- استقر سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 395.6 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق ، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 373.88 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم استقرارا اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 361 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز كبير استقرارا في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 328.64 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز استقرارا اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 378.15 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 411.64 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 373.3 جنيه.