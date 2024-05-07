حلقة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة تريند السوشيال ميديا بمشاهدات مليونية

تصدرت حلقة النجمة ياسمين عبدالعزيز في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة «dmc»، التريند في موقع الفيديوهات الأشهر اليوتيوب، وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة التي تذاع على جزأين؛ الأول أمس، والثاني يعرض الليلة.

وجاء التصدر للبرنامج من خلال عدة كلمات بحث على منصة يوتيوب، ومنها «صاحبة السعادة» وياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس صاحبة السعادة وكذلك أحمد العوضي زوج النجمة ياسمين عبدالعزيز والذي تحدثت عنه أمس خلال الحلقة.

ياسمين عبد العزيز تتحدث عن انفصالها في صاحبة السعادة

فيما تصدر «تريند» مقاطع الفيديو بكاء ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس في تصريحات لأول مرة حول انفصالها عن أحمد العوضي، لتتصدر الحلقة التريند الأول والثالث والرابع خلال الساعات الماضية.

وعلى موقع «فيس بوك»، سجل مقطع فيديو لياسمين عبدالعزيز وهي تحكي لأول مرة تفاصيل انفصالها، مشاهدات وصلت لأكثر من 8 ملايين مشاهدة على الحساب الرسمي لمنصة «وتش إت» وسط تفاعل تخطى الـ200 ألف.

وكان برومو الحلقة حقق التريند رقم 1 في يوتيوب فور عرضه الأسبوع الماضي.

برنامج «صاحبة السعادة» من إنتاج قناة «dmc» ويعرض يومي الاثنين والثلاثاء في الحادية عشرة مساءً من كل أسبوع.