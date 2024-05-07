3 رسائل رومانسية رغم الانفصال.. من ياسمين عبدالعزيز إلى العوضي: أنا بعشقك

في لقاء تلفزيوني مؤثر، فتحت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز قلبها، وتحدثت عن علاقتها بزوجها السابق الفنان أحمد العوضي بعد انفصالهما مؤخرًا، وبمشاعر ممزوجة بالحزن والحب كشفت عن مشاعرها الدفينة تجاه العوضي، مؤكّدة استمرار حبهما رغم الانفصال، وذلك في رسائل حب صادقة بعثتها لطليقها تؤكّد بها استمرار مشاعرها العميقة تجاهه.

وفيما يلي بعض الرسائل الرومانسية التي وجهتها ياسمين عبدالعزيز إلى أحمد العوضي خلال استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على شاشة DMC:

ياسمين عبدالعزيز تبرئ أحمد العوضي من الخيانة

حرصت على تبرأة العوضي للمرة الثانية من تهمة خيانته لها، إذ أنَّها كشفت خلال الحلقة أنَّ سبب الانفصال بينهما ليس الخيانة.

دموع ياسمين عبدالعزيز

لم تتمالك دموعها أثناء الحديث عنه، رغم أن ياسمين عبدالعزيز معروف عنها أنّها قوية الشخصية، إذ قالت: «أنا مش بحب أحمد.. أنا بعشقه، وقبل أحمد مكنتش أعرف يعني إيه حب، يعني لما حبيته اكتشفت إني محبتش حد قبله، لأني كنت فاكرة إن اللي قبله كان حب، لكن طلع لا، وأحمد هو الحب الأول والحقيقي في حياتي».

الرغبة في الإنجاب

أكّدت أنّها كانت تريد الحمل من زوجها السابق أحمد العوضي، وأجرت عمليات من أجل إنجاب طفل منه.