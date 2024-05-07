تزايد التراشقات بين ترامب وبايدن في سباق الرئاسة.. وخبير: أمر معتاد في أمريكا

منذ عام 2020 الذي خسر فيه دونالد ترامب كرسي رئاسة البيت الأبيض لصالح جو بايدن لم تتوقف الحرب الكلامية، وتراشق الألفاظ بين الطرفين ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية وصف «ترامب» إدارة بايدن بأنها تشبه «الجستابو»، الشرطة السرية النازية، ومن جانبه وصفه بايدن بأنه غير كفء لتولي إدارة الولايات المتحدة وفقا لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

تراشق الألفاظ بين ترامب وبايدن

خلال مأدبة غداء أقامها المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب مع كبار ممولي حملته الانتخابية قال: بايدن هو مرشح «الجستابو»، وفقا لشبكة «إي بي سي نيوز» الأمريكية.

وردا على ذلك قال رائد الأعمال الأمريكي، وأحد أعضاء الحزب الديمقراطي جيفري كاتزنبرج إنه عرف ترامب منذ خمسون عاما ولا يزال أحمقا كما هو من حينها.

ومن جانبه، وصف بايدن ترامب خلال مأدبة عشاء مراسلي البيت الأبيض، بأنه طفل لديه 6 سنوات، علاوة على سخريته من قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز قائلاً: في الأيام الماضية مر ترامب بفترة صعبة يمكن وصفها بأنها طقسا عاصفا (إسقاط منه على اسم الممثلة الإباحية التي اسمها يعني العاصفة).

وقال الخبير في الشأن الأمريكي محمد العالم، إن التصريحات الإعلامية التي يلقيها كل من بايدن وترامب للانتقاد والسخرية من بعضهما شيء معتاد في الحياة السياسية الأمريكية.

وأضاف «العالم» خلال حديثه مع «الوطن» أن تلك التصريحات معتادة بين المرشحين للرئاسة الأمريكية على مر تاريخها حتى داخل انتخابات الأحزاب يوجد هذا التراشق بين الألفاظ والاتهامات.