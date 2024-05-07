وظائف شاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، لعمال فنيين تيار خفيف «إنذار حريق»، لحملة المؤهلات المتوسطة مقابل الحصول على راتب مجزٍ قابل للتفاوض.

شروط الوظيفة

يشترط لمن يلتحق بهذه الوظيفة، أن يكون ملما بعدد من الشروط وهي كالتالي:

- مستوي الخبرة: متوسطة من 3 سنوات حتى ‎5 سنوات خبرة.

- السن المطلوب: من 23 إلى 40 سنة.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مميزات الوظيفة

- يحصل المقبول بهذه الوظيفة على راتب قابل للتفاوض، وعدد من المميزات الأخرى:

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات.

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

وللتقديم على هذه الوظيفة يرجى زيارة موقع توظيف مصر من هنا، ثم سجل الدخول إلى الموقع إن لم يكن لديك حساب فيه، ويمكنك إنشاء حساب عن طريق الضغط على «تقدم للوظيفة»، ثم الضغط على «إنشاء حساب جديد» وبعدها أدخل البيانات المطلوبة منك، ثم تقدم للوظيفة باتباع الخطوات الموضحة.