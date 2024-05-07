وظائف برواتب 30 ألف جنيه .. «الشباب والرياضة» تعلن الشروط وموعد التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية برواتب 30 ألف جنيه في مجال خدمة العملاء لدى إحدى كبرى الشركات، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، ونستعرض في هذا التقرير موعد التقديم لهذه الوظائف، ونقدم المزيد من الوظائف المتاحة.

موعد التقديم في وظائف الشباب والرياضة برواتب 30 ألف جنيه

وأوضحت «الشباب والرياضة» أنه يقام اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أكسيد «Xceed»، بمبنى شركة أكسيد بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة أكسيد «Xceed» شباب للتعين في المجالات الآتية:

1- موظف خدمة عملاء عربي.

2- موظف خدمة عملاء انجليزي.

3- موظف خدمة عملاء ألماني.

4- موظف خدمة عملاء إيطالي.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بالقرية الذكية في أكتوبر.

شروط القبول في الوظائف

تشترط الشركة للقبول بها توافر الآتي:

- خريجون بمؤهل عال.

- ذكور وإناث.

- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبلون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- الراتب يصل 30,000 جنيه حسب اللغة، بالإضافة إلى Welcome Bonus.

- الحصول على نسبة من أرباح الشركة.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

للتقديم على وظائف الشباب والرياضة يجب اتباع الآتي:

ملء الاستمارة من «هنـــــــــــــا» والتوجه لمقر شركة أكسيد بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.

وظائف خالية من الشباب والرياضة:

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مجموعة من الوظائف الخالية، والتي تأتي على النحو التالي:

وظائف في مجال التطوير العقاري:

تطلب شركة كبري في مجال التطوير العقاري، شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- sales manager.

2- sales admin.

3- sales sit.

senior sales - 4.

5- مهندس مدير مشروعات.

بالشروط الآتية:

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات بالنسبة لوظيفة Sales Manager.

- خبرة لا تقل عن سنتين لوظيفة Sales Admin ووظيفة Sales Sit ووظيفة Senior Sales.

- خبرة لا تقل عن 15 سنة لوظيفة مهندس مدير مشروع.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبلون في الوظائف على مرتبات مجزية وعمولة ولاب توب.

للتقديم يجب ملء الاستمارة من «هنـــــــــا».

وظائف في مجال المحاسبة:

تطلب شركة ROYAL Group -SERA Egypt محاسب تكاليف، يتوافر فيه الشروط الآتية:

- شهادة البكالوريوس في المحاسبة.

- خبرة من 2 لـ4 سنوات في محاسبة التكاليف.

- مهارات تحليلية قوية وحل المشاكل.

- مهارات اتصال ممتازة ومهارات شخصية.

- الكفاءة في مايكروسوفت أكسيل وبرامج المحاسبة.

- موقع العمل: مدينة العبور.

للتقديم على الوظيفة يجب ملء النموذج التالي من «هنــــــــــا».