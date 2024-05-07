مؤلفة «مليحة»: استعنّا بباحث تاريخي لإبراز نقاط مهمة في المسلسل

أكدت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل مليحة، أنّه خلال العمل على جمع المعلومات الخاصة بالمسلسل كان هناك باحث تاريخي منذ اليوم الأول للعمل، وكان يعمل على جمع كل المواد الأرشيفية الخاصة بالمعلومات التاريخية، واختيرت أهم المحطات التي سيقف المسلسل عندها لإبرازها.

وأضافت الجزار، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، عبر فضائية «DMC»، أنّه خلال المسيرة مع الباحث التاريخي، وعند الوقوف على المحطات التي تريد المؤلفة إبرازها طلبوا منه كافة المعلومات التي تدور حول بعض النقاط التاريخية في القصة، والتي لم يتم عرضها على وسائل الإعلام قبل ذلك.

أساس قصة مليحة

وواصلت: «قصة مليحة هي مبنية على وقائع حقيقية، والشخصية الحقيقية صاحبة القصة إسمها مليحة، وكانت من عائلة فلسطينية هاجرت في عام 2000 من الأراضي العربية المتحدة في وقت الانتفاضة الثانية واستقروا في ليبيا لمدة 12 سنة، وتم إجبارهم على ترك ليبيا بعد اشتعال الوضع في الإقليم العربي».

وأشارت إلى أنّ الشخصية الحقيقية في مليحة كانت طفلة، وحصلوا على هذه القصة من أحد الوطنيين الذي يخدم على الحدود الغربية لفلسطين في 2011، وكان من المسؤولين عن استقبال النازحين على الحدود وكان يعيش معهم حكاياتهم، فقام بسرد هذه القصة عليها.