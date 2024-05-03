رئيس شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد تراجع 22 ألف جنيه خلال شهرين

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضا كبيرا خلال الشهرين الماضيين، خاصة في أعقاب القرارات الأخيرة للبنك المركزي المتمثلة في تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على العائد والإقراض، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت تراجعا في أسعار الحديد اقترب من 22 ألف جنيه، لأنه منذ شهرين تقريبا تخطى سعر طن الحديد 60 ألف جنيه.

تراجع أسعار الحديد

وأكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريح لـ«الوطن» أن متوسط أسعار الحديد الأن يبلغ نحو 41 ألف جنيه، مشيرا إلى أن قطاع مواد البناء يشهد انتعاشا غير مسبوق، خاصة في أعقاب توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى «رأس الحكمة»، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في صناعة مواد البناء محليا، وذلك بعد توفير السيولة الدولارية للمستثمرين في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار الحديد والأسمنت

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، وفقا للمعلن من بوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 40558 جنيها، بزيادة 197 جنيها.

- سجل سعر طن حديد عز 42155 جنيها، بزيادة 232 جنيها.

- سعر حديد العتال 39 ألف جنيه.

- سعر حديد المعادي 38 ألف جنيه.

- سعر حديد المراكبي 41 ألف جنيه.

- سعر حديد عطية 38 ألفا و500 جنيه

- سعر حديد بيانكو 37 ألفا و500 جنيه

- سعر حديد بشاي 41 ألف جنيه

- سعر حديد الكومي 37 ألفا و500 جنيه

- سعر حديد المصريين 41 ألف جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن الأسمنت الرمادي:2218 جنيها، بزيادة 48 جنيها.

- سجل أسمنت المسلح اليوم، 2020 جنيهًا في الطن.

- سجل أسمنت النصر 1990 جنيهًا للطن.

- أسمنت جنوب الوادي سجل 1960 جنيهًا.

- أسمنت العسكري 1950 جنيهًا، وأسمنت النهضة 1940 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 2140 حنيهًا في الطن.

- أسمنت السويس 2020 جنيهًا في الطن.

- أسمنت حلون 2020 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2010 جنيهات.

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1300 إلى 1410 جنيهات.

- الأسمنت المقاوم بين 2010 و2220 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 3820 إلى 3920 جنيها.