تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم الاثنين 6-5-2024

أعلنت مصانع وشركات الحديد تراجع أسعار الحديد اليوم الاثنين 6-5-2024 بقيمة 300 جنيه في الطن بالنسبة للحديد الاستثماري، حيث سجل نحو 37 ألفًا و270 جنيها في المصنع، ويباع للمستهلك بـ38 ألفًا و200 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، ووصلت أسعار الحديد إلى تراجع غير مسبوق مقارنة بما كانت عليه الأسعار في بداية مارس الماضي تجاوزت 64 ألفًا للطن.

وشهدت أسعار حديد عز حالة من الثبات في شهر مايو عند مستويات 40 ألفا و700 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و500 جنيه للطن وهي الأسعار للمستهلك في المخازن.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الحديد الاستثماري، وباقي الأنواع في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سجّل سعر حديد عز نحو 41 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك، شاملا سعر ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و200 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 200 جنيه للطن ضمن أسعار الحديد اليوم.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و300 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

وتراجع سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألفا 300 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفا 350 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و350 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.