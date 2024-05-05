تراجع سعر طن الحديد اليوم الأحد 5-5-2024

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأحد 5-5-2024 نحو 37 ألفًا و570 جنيها في المصنع، ويباع الحديد الاستثماري للمستهلك، بـ38 ألفًا و500 جنيه، وفق المعلن من الشركات والمصانع اليوم الأحد، محققًا قيمة تراجع بلغت 30 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

وقررت شركة حديد عز تثبيت أسعار الحديد لشهر مايو 2024 عند مستويات 40 ألفا و700 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و500 جنيه للطن كسعر المخازن.

أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد الاستثماري، وكذا باقي الأنواع في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سجّل سعر حديد عز نحو 41 ألفًا و500 جنيهً للطن للمستهلك، شاملا سعر ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 200 جنيه للطن ضمن أسعار الحديد اليوم.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

استقرار سعر طن الحديد اليوم

واستقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألفا 300 جنيه للطن من المستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر، نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و550 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفا 650 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.