افتتاح ملتقى لتوظيف الطلاب والخريجين في «علوم بنها» بمشاركة 20 شركة

افتتح الدكتور محمد حسن هيكل، عميد كلية العلوم، ملتقى لتوظيف الخريجين بمشاركة 20 شركة ومؤسسة متخصصة بمجالات كلية العلوم، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بتنسيق وتنظيم الدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الملتقيات تسهم في تبادل الخبرات

وقال الدكتور محمد حسن هيكل، إن ملتقى توظيف الخريجين بكلية العلوم يأتي انطلاقا من حرص الجامعة بصفة عامة والكلية بصفة خاصة بالاهتمام بطلابها وخريجيها، مؤكدًا أن مثل هذه الملتقيات تسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب.

استلام السير الذاتية للخريجين

وأضافت الدكتورة نهاد البرقي، أنه تم استلام السير الذاتية للخريجين والاجابة على تساؤلاتهم وتقديم النصائح فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لسوق العمل، كما أتاح لطلاب و خريجى الكلية فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.