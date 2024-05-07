صافرات الإنذار تدوي في شمال الجولان بعد هجوم مسيرات على الحدود الإسرائيلية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هناك العديد من التصريحات السياسية التحريضية فيما يتعلق بموقف حركة حماس بالموافقة على صفقة التبادل والمضي قدما في الرد الإسرائيلي والتباحث فيه.

6 مسيرات تجتاز الحدود الشمالية الإسرائيلية

وأضافت «أبوشمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن صافرات الإنذار لثالث مرة منذ ساعات الصباح الباكر، تدوي شمال الجولان وفي الحدود الشمالية جنوب لبنان، ففي المرة الأولى تحدث الاحتلال عن وصول 4 مسيرات أسقط منها 3، وفي المرة الثانية بحسب تقارير إسرائيلية هناك 6 مسيرات اجتازت الحدود الشمالية الإسرائيلية وواحدة فقط تم اعتراضها بالقبة الحديدية فيما سقطت الخمسة الأخرى بأماكن مفتوحة».

استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في تلال كفار شوبة المحتلة

وتابعت: «الآن صفارات الإنذار تدوي مجددا في الحدود الشمالية وشمال الجولان خوفا من تسلل مسيرات في الحدود الشمالية، وهذا ما يتماهى مع ما أعلنه ويعلنه حزب الله في بياناته العاجلة والحديث بأنه يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في تلال كفار شوبة المحتلة، وأنه شن هجوما مزدوجا بالمسيرات على قوات إسرائيلية بمستوطنة يفتاح».