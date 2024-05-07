محمد فايز فرحات: مصر تدرك خطورة القضية الفلسطينية بالنسبة لأمنها القومي

قال الدكتور فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إنَّ دور مصر منذ «7 أكتوبر» مع بداية الحرب في غزة حاضرة بقوة على مدار الساعة، موضحًا أنَّ هذا الدور تأقلم مع التطورات المتسارعة، سواء بما يتعلق بالموقف الدولي وتطوراته أو المغالطات الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالجهود المصرية لإنهاء هذا العدوان.

خطورة القضية الفلسطينية بالنسبة للأمن القومي المصري

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي من أشد المهتمين بالقضية الفلسطينية لإدراكه بخطورة المحاولات الإسرائيلية خاصة تيار اليمين المتطرف داخل إسرائيل، ومحاولاته لاستغلال ما حدث في 7 أكتوبر لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، وبالإضافة إلى إدراكه خطورة هذه القضية بالنسبة إلى الأمن القومي المصري.

جهود دبلوماسية وسياسية مصرية كبيرة منذ بداية الحرب على غزة

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أنَّ هناك جهود دبلوماسية وسياسية كبيرة يبذلها الرئيس السيسي لتحريك الموقف الدولي وبناء كتلة دولية داعمة لـ القضية الفلسطينية وداعمة لوقف إطلاق النار.