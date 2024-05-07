«الإصلاح والنهضة»: مصر تتحرك بخطى حكيمة جدًا في التعامل مع القضية الفلسطينية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن موقف القيادة السياسية يمثل النبض الشعبي والحراك السياسي المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحا أنه منذ اللحظة الأولى و مصر تسير بخطى حكيمة في التعامل مع ملف بالغ التعقيد، حيث توازن فيه مصر بين الحفاظ على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وثوابت الأمن القومي المصري.

التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية تتفق بشكل كبير جدا مع مطالب الشعب في هذه القضية، بداية من النزول في الشوارع لدعم القضية الفلسطينية، ثم مؤتمر السلام وتحركات الدولة المصرية عبر مرحلة طويلة في الحفاظ على الحق الفلسطيني وإدخال المساعدات بشكل مكثف.

السياسة المصرية الحكيمة المتحركة مع الأطراف العالمية

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن خلال هذه الأزمة شهد العالم خطوات مهمة جدًا من قبل السياسة المصرية الحكيمة المتحركة مع الأطراف العالمية واستخدام الثقل المصري، بالإضافة إلى حرض مصر على تهدئة الصراع، وعدم تحويلة إلى صراع إقليمي.