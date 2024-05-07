قصة «جدار الموت» الفضائي.. طريقة مبتكرة للحفاظ على سلامة رواد القمر

تناولت ورقة بحثية نشرتها مجلة Royal Society Open Science طريقة جديدة ومبتكرة للحفاظ على صحة وسلامة رواد القمر في المستقبل، تُسمى تلك الطريقة «جدار الموت» أو «عروض الدراجات النارية»، التي تولد جاذبية صناعية للحفاظ على صحة العضلات والعظام.

الركض حول جدار الموت

عرف علماء جامعة ميلانو تلك الطريقة المُبتكرة، بأنها تعتمد على الجري فوق سطح القمر حول جدار دائري ما يساعد على الحفاظ على سلامة الرواد والعلماء، الذين يجرون تجاربهم في الفضاء، لذا اقترح علماء ميلانو أن تكون أماكن الإقامة على سطح القمر دائرية حتى يركض الرواد حولها، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ولإثبات صحة طريقة جدار الموت من عدمها في الحفاظ على سلامة رواد الفضاء، اختبر العلماء تلك الطريقة على فريق دراسة، ليتبين أن كل خطوة على الحائط تولد تأثيرا يعادل وزن جسم المشارك بحوالي ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، ما يعطي الجسم قوة كافية لمنع الجسم من إعادة امتصاص الكالسيوم من العظام، الذي يضعف الجسم بمرور الوقت.

تأثير الجاذبية المنخفضة على رواد الفضاء

قال الباحث الرئيسي ألبرتو مينيتي، أستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة ميلانو، أن الجاذبية المنخفضة تؤثر على صحة الجسم بالسلب، إذ تعمل على فقدان الجسم للكتلة العضلية بالتدريج، كما تقل كثافة العظام، وكذلك تؤدي الجاذبية المنخفضة إلى ضعف كفاءة عضلة القلب والأوعية الدموية، بالتالي يفقد رواد الفضاء قدرتهم على الحركة.

واعتبر مينيتي، الجري لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق فقط كل 12 ساعة، حول جدار الموت سيكون كافيا لعلاج أي تدهور صحي، لأن تلك الطريقة تتيح لرواد الفضاء إنشاء محاكاة الجاذبية الخاصة بهم، التي تعادل من 60 إلى 70% من جاذبية الأرض.