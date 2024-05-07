مؤلفة «مليحة»: الفنانة سيرين أضافت الكثير للعمل الدرامي وخصوصا اللهجة

وأكدت رشا الجزار، مؤلفة المسلسل، أنَّ الفنانة سيرين أتت من الضفة الغربية وبالتالي «مش محتاجه تمثل»، مشيرة إلى أنّه في مواقف مثل ما يخص رحلة العائلة الفلسطينية ومعاناتها حتى على أرضها لم تكن بحاجة للتمثيل أكثر من أداءها الصادق الذي عبر وأوضح كل شيء، فهي عبرت عن واقع عايشته.

وتابعت مؤلفة مسلسل «مليحة»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، والمُذاع على شاشة «dmc»: «قبل بدء تصوير المسلسل واحنا لسه شغالين في إعداده، جاءت سيرين من وسط الأحداث.. قدمت من الضفة لتنضم إلى أسرة المسلسل».

وأوضحت «الجزار»: «الفنانة سيرين شاهدة على الأحداث في غزة والضفة، وكان لها العديد من الإضافات للعمل الدرامي خاصة فيما يتعلق باللهجة والمصطلحات، ولأني كتبت حوار مسلسل مليحة من مخزون لدي ولكني لم أعيش يوماً في فلسطين وليس لدي اللزمات أو المصطلحات العامية التي تقرب الحوار من الشعب وتجعله شبيه بلغتهم في البيوت والأراضي العربية».