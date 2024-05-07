مفاهيم خاطئة عن إنقاص الوزن.. هل الطرق المنتشرة على «السوشيال ميديا» فعالة؟

زيادة الوزن مشكلة يعاني منها كثيرون حول العالم، خاصة أن زيادة دهون الجسم تسبب مشكلات كثيرة للشخص، وتحد من حركته ونشاطاته اليومية، ويحاول الملايين إيجاد حل لتلك المشكلة الكبيرة، ما يجعلهم أكثر عرضة لاتباع بعض الطرق الخاطئة لإنقاص الوزن، لذا نستعرض بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة للتخلص من الدهون، وفقاً للدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية خلال حديثه لـ«الوطن».

هل تفيد الطرق المنتشرة في انقاص الوزن؟

قال الدكتور نزيه، إن أغلب الطرق المنتشرة على «السوشيال ميديا» لإنقاص الوزن غير صحيحة، إذ أن النظام الغذائي المثالي للتخلص من الدهون يختلف من شخص لآخر، فالتشابه في الطريقة المتبعة في التخسيس هي شائعة لا أساس لها من الصحة: «الطرق اللي أغلبية الناس بتقولها على الإنترنت، وبعدين تتنشر دي غلط، ولازم يكون هناك استشارة الطبية في المقام الأول».

وأضاف أن النظام الغذائي يجب أن يكون مفصل على الشخص وحده: «كل واحد ليه نظام مخصص، والنظام ده هيتشغل معاه هو بس، ومش مع أي حد تاني، علشان لازم يكون متفصل عليه».

النظام الغذائي الفعال لكل فرد

أوضح استشاري التغذية، أن النظام الغذائي الفعال يتوقف على عدة عوامل، مثل:

- الطول.

- السن.

- نمط الحياة.

- التاريخ الصحي للفرد.

- التاريخ المرضي للوالدين.

ممارسة الرياضة تحتاج لنظام خاص

«نظامك غير نظام أخوك، واللي ينفع معاك مينفعش مع توأمك، حتى في ممارسة الرياضة»، بحسب نزيه، مؤكداً أنه حتى في الأمور العادية مثل الرياضة، يجب أن تكون وفق نظام معين مفصل على الشخص ذاته.