رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جلسة تصوير مُبهجة للفنانة رانيا يوسف بمناسبة شم النسيم

كتب:

أحمد شعراني
07:31 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
رانيا يوسف

رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ارتدت فيها فستانا مُبهجا بمزيج من الألوان المُختلفة، بين الأحمر والأخضر والأصفر، ووضعت وردة في أذنها.

ونشرت رانيا الصور عبر انستجرامها، وعلقت على الصور قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم».

وقررت رانيا يوسف مؤخرًا أن تخوص تجربة الغناء للمرة الأولى، في كليب جديد تتولى إخراجه بتول عرفة، والأغنية من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق.

وقالت المخرجة بتول عرفة إن الكليب سيكون غنائيا استعراضيا، وستقدم من خلاله الفنانة رانيا يوسف بشكل جديد، ومفاجئ للجمهور، موضحة أنها متحمسة للتجربة، خاصة وأن رانيا مناسبة لتقديم هذا الشكل من الغناء.

 

 

اقرأ المزيد:

فنانات اتجهن للغناء بعد التمثيل.. آخرهن رانيا يوسف

رانيا يوسف تخوض تجربة الغناء للمرة الأولى

رانيا يوسف: «شاركت في أعمال فنية علشان كنت محتاجة فلوس»

رانيا يوسف: أحلم بتقديم عمل فني يناقش قضية ختان الإناث بشكل أعمق

رانيا يوسف تغيب عن حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
بقلم أحمد شعراني