جلسة تصوير مُبهجة للفنانة رانيا يوسف بمناسبة شم النسيم

شاركت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ارتدت فيها فستانا مُبهجا بمزيج من الألوان المُختلفة، بين الأحمر والأخضر والأصفر، ووضعت وردة في أذنها.

ونشرت رانيا الصور عبر انستجرامها، وعلقت على الصور قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم».

وقررت رانيا يوسف مؤخرًا أن تخوص تجربة الغناء للمرة الأولى، في كليب جديد تتولى إخراجه بتول عرفة، والأغنية من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق.

وقالت المخرجة بتول عرفة إن الكليب سيكون غنائيا استعراضيا، وستقدم من خلاله الفنانة رانيا يوسف بشكل جديد، ومفاجئ للجمهور، موضحة أنها متحمسة للتجربة، خاصة وأن رانيا مناسبة لتقديم هذا الشكل من الغناء.