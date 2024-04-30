فنانات اتجهن للغناء بعد التمثيل.. آخرهن رانيا يوسف

بعد ظهور مجموعة من الفنانات على شاشات التليفزيون وتقديم عدة أعمال درامية وسينمائية عرفهن الجمهور من خلالها، كشفن عن جانب آخر من موهبتهن، حيث ظهر بعضهن بشكل غنائي وقدموا أغنيات حققت مشاهدات كثيرة منذ طرحها.

وآخر الممثلات اللاتي قدمن أعمالاً غنائية كانت الفنانة رانيا يوسف التي تخوض تجربة الغناء للمرة الأولى، من خلال أحد الكليبات المصورة التي تخرجها بتول عرفة، وتأليف سمير طارق وتوزيع تيام طارق وألحان محمد مصطفى، وتظهر رانيا يوسف فيها بشكل مختلف ومفاجئ للجمهور.

أيتن عامر

وكانت للفنانة أيتن عامر خاضت تجربة غنائية منذ عامين من خلال أغنية «بناقص»، التي حققت نجاحا كبيرا، وحصدت عدد مشاهدات وصل إلى ملايين، وكانت الأغنية من إخراج بتول عرفة وكلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وبعد نجاح الأغنية أقامت الممثلة آيتن عامر حفلا غنائيا حضره عدد كبير من الجمهور وقدمت مجموعة من الأغنيات التي طرحتها في الفترة الأخيرة.

ليلى أحمد زاهر

وكانت للممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر تجربة غنائية أيضاً وذلك من خلال فيديو كليب طرحته في العام الماضي 2023 تحت اسم كلمة أخيرة من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي.

دنيا سمير غانم

اما عن الفنانة دنيا سمير غانم فخاضت تجربة الغناء من خلال طرح ألبوم كامل به باقة من الأغاني المتنوعة التي قدمتها ويحمل اسم قصة شتا وذلك في عام 2013، وحقق هذا الألبوم نجاحا كبيرا، كما كشف عن الموهبة الغنائية التي تمتلكها الفنانة دنيا سمير غانم.

يسرا

وطرحت الفنانة يسرا أغنية تحمل اسم «حب» منذ سنوات كثيرة وقدمتها مصورة، وكانت آخر أغنية قدمتها إلى جانب المطرب أبو عام 2017 والتي حملت اسم «3 دقات».

سمية الخشاب

وكان للفنانة سمية الخشاب نصيب في تقديم بعض الأغاني والكليبات، حيث طرحت في بداية مشوارها الفني فيدو كليب وأغنية «عايزاك كدة» من كلمات محمد رفاعي وألحان أيمن محسب كما طرحت أغنية «قلبي يا ناس» عام 2018 من كلمات هشام صادق وألحان سوكا وتوزيع فيدو وميكس ماستر محمد عباس.

وقدمت أغنية أخرى عام 2019 تحمل اسم «بتستقوى» من ألحانها وكلمات هشام صادق وإخراج جميل جميل المغازي وتوزيع محمد عباس، وطرحت بعدها مجموعة أخرى من الأغاني.