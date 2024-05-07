انطلاق امتحانات نهاية العام 2024 لصفوف النقل في 24 محافظة غدا

ينطلق ماراثون امتحانات نهاية العام 2024 لصفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية في 24 محافظة، غدًا الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري، وتمتد من 4 لـ 6 أيام وفقًا لكل مرحلة على حدة، بينما تنطلق في باقي المحافظات بعد غد الخميس، وعددٍ ضئيل من المحافظات تشهد انطلاق الامتحانات مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لما ورد في جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بالمحافظات.

تستعرض «الوطن» تفاصيل المحافظات التي تشهد انطلاق امتحانات صفوف النقل غدا الأربعاء، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان من طلاب المدارس وذويهم.

انطلاق امتحانات النقل غدا في هذه المحافظات

وبحسب جداول امتحانات الترم الثاني 2024 التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، فإنّ نحو 24 محافظة تشهد انطلاق امتحانات نهاية العام غدًا، وهي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والشرقية، وأسيوط، والسويس، والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، وقنا، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، ودمياط، ومطروح، والبحر الأحمر».

موعد امتحانات النقل في 5 محافظات

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات آخر العام 2024 لصفوف النقل في محافظة الفيوم بعد غد الخميس 9 مايو الجاري، بينما تنطلق في محافظة القليوبية السبت 11 مايو المقبل، بينما انعقدت في أبريل الماضي بمحافظة بورسعيد.

إنهاء الاستعدادات لاستقبال الامتحانات

وأنهت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، استعداداتها من تطهير اللجان، وتوفير التهوية الجيدة، وتوزيع أرقام الجلوس داخل اللجان، لاستقبال الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لهم لحل الامتحانات في هدوء واستقرار.