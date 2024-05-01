كشفت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، في بيانات لها، تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني في 16 محافظة، والمقرر أن تنطلق خلال شهر مايو الجاري، وتستمر لنحو 5 أيام، وتختلف من محافظة إلى أخرى، إذ أعلنت كل محافظة جدول امتحانات خاص بها على حدة ليناسب الدراسة بها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني في 16 محافظة، متضمنةً تفاصيل ومواعيد امتحانات الترم الثاني وفقًا للجداول المعلنة من مديريات التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 القاهرة، كالتالي:

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 9 مايو.. اللغة الإنجليزية.

السبت 11 مايو.. الجبر.

الأحد 12 مايو.. الدراسات الاجتماعية.

الإثنين 13 مايو.. الهندسة.

الثلاثاء 14 مايو.. العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الجيزة

وتنطلق امتحانات آخر العام، يوم 8 مايو وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الجيزة، كالتالي:

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية.

السبت 11 مايو.. اللغة الإنجليزية، والجبر.

الإثنين 13 مايو.. الهندسة، والعلوم.

الأربعاء 15 مايو.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي أسيوط

ويتضمن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي أسيوط الترم الثاني 2024 التالي:

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والهندسة.

السبت 11 مايو.. الدراسات، والحاسب الآلي، والتربية الدينية.

الإثنين 13 مايو.. الجبر، واللغة الأجنبية.

الأربعاء 15 مايو.. العلوم، والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني محافظة الدقهلية

ووفقًا لجدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني محافظة الدقهلية، فإنّ امتحانات نهاية العام تنطلق كما يلي:

الأربعاء 8 مايو.. الهندسة.

السبت 11 مايو.. اللغة العربية.

الإثنين 13 مايو.. اللغة الأجنبية، والجبر.

الأربعاء 15 مايو.. العلوم، والدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الشرقية

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو.. الهندسة، واللغة الأجنبية.

الإثنين 13 مايو.. الجبر، والدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 15 مايو.. العلوم، والتربية الفنية، والكومبيوتر.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 القليوبية

السبت 11 مايو.. اللغة العربية، والكومبيوتر.

الأحد 12 مايو.. الجبر.

الثلاثاء 14 مايو.. اللغة الأجنبية، والدراسات.

الأربعاء 15 مايو.. العلوم، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الفيوم

الخميس 9 مايو.. اللغة العربية.

السبت 11 مايو.. اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

الأحد 12 مايو.. الجبر، والكومبيوتر.

الإثنين 13 مايو.. الدراسات.

الثلاثاء 14 مايو.. الهندسة، والتربية الدينية.

الأربعاء 15 مايو.. العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 المنوفية

الأربعاء 8 مايو.. الكومبيوتر، واللغة العربية.

الخميس 9 مايو.. الهندسة، والتربية الفنية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو.. العلوم، والجبر.

الإثنين 13 مايو.. اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 البحيرة

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية.

الخميس 9 مايو.. اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

السبت 11 مايو.. العلوم، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو.. الهندسة، والدراسات.

الإثنين 13 مايو.. الجبر، والحاسب الآلي.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 المنيا

الأربعاء 8 مايو.. الهندسة، والكومبيوتر.

الخميس 9 مايو.. الدراسات، واللغة الأجنبية.

السبت 11 مايو.. التربية الدينية، واللغة العربية.

الأحد 12 مايو.. الجبر، والتربية الفنية.

الإثنين 13 مايو.. العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الإسكندرية

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو.. الهندسة، والدراسات.

الإثنين 13 مايو.. اللغة الإنجليزية، والعلوم.

الأربعاء 15 مايو.. الجبر، والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 سوهاج

السبت 11 مايو.. اللغة العربية، والكمبيوتر.

الأحد 12 مايو.. اللغة الأجنبية.

الإثنين 13 مايو.. الدراسات، والجبر.

الثلاثاء 14 مايو.. العلوم، والتربية الفنية.

الأربعاء 15 مايو.. الهندسة، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 كفر الشيخ

الأحد 12 مايو.. اللغة العربية، والحاسب الآلي.

الإثنين 13 مايو.. العلوم، واللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 مايو.. الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 15 مايو.. الجبر، والتربية الدينية.

الخميس 16 مايو.. الدراسات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 قنا

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية، والكومبيوتر.

الخميس 9 مايو.. العلوم، واللغة الأجنبية.

السبت 11 مايو.. الجبر، والدراسات.

الأحد 12 مايو.. الهندسة، والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الغربية

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والكومبيوتر.

الخميس 9 مايو.. الهندسة، والتربية الفنية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو.. اللغة العربية، والهندسة.

الإثنين 13 مايو.. العلوم.