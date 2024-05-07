«تعليم الفيوم» تُنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات آخر العام

أنهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل النقل الابتدائية والإعدادية، من المقرر أن تبدأ الخميس المقبل، وفقًا لجداول الامتحانات المعلنة.

امتحانات آخر العام 2024

قالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في بيان لها اليوم، إنّ جميع اللجان مستعدة لاستقبال الطالب والطالبات لأداء امتحانات آخر العام 2024، وجاءت أعداد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحانات نهاية العام 2024 في كل مرحلة على النحو التالي:

- من المقرر أن يؤدي 175 ألفًا و318 تلميذًا وتلميذة امتحانات آخر العام في المرحلة الابتدائية.

- يبلغ عدد طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية الذين لهم حق دخول الامتحانات نحو 160 ألفًا و514 طالبًا وطالبة.

- يبلغ عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين لهم حق دخول امتحانات آخر العام نحو 34 ألفًا و533 طالبًا وطالبة.

- يسجل عدد طلاب وطالبات الذين لهم الحق في أداء امتحانات نهاية العام في التعليم الفني نحو 73 ألفًا و991 طالبًا وطالبة.

امتحانات آخر العام 2024

أوضحت مديرية التربية والتعليم أنّه من المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم الخميس المقبل الموافق 9 مايو في الثامنة والنصف صباحًا، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، إضافة إلى الصفّين الأول والثاني الإعدادي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

جاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي، على النحو الآتي:

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

ينطلق جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي آخر العام 2024، على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

كما جاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الثاني كالآتي:

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الفيوم، على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024

من المقرر أن تنطلق اختبارات نهاية العام، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 كالتالي: