أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق اختبارات نهاية العام لمختلف صفوف النقل، بحسب ما أعلنت مديريات التربية والتعليم في جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في 15 محافظة، إذ يكثف التلاميذ من استعداداتهم لاستقبال الامتحانات، فيما تستعد المدارس لتحضير اللجان لتكون جاهزة لاستقبالهم خلال أيام لأداء امتحانات الترم الثاني 2024.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في 15 محافظة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

ووفقًا لجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في 15 محافظة فإنّ امتحانات نهاية العام 2024 تنطلق الأربعاء 8 مايو وتستمر لمدة 5 أيام في كل محافظة على حدة، إذ من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 16 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة

ويأتي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة الترم الثاني، وفقًا لمديرية التربية والتعليم كالآتي:

الخميس 9 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

الثلاثاء 14 مايو.. اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

الخميس 16 مايو.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، تفاصيل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة الترم الثاني كما يلي:

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية.

الخميس 9 مايو.. العلوم، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو.. اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية

وتحل امتحانات الترم الثاني، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية كما يلي:

الأربعاء 8 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

الإثنين 13 مايو.. اللغة العربية.

الأربعاء 15 مايو.. العلوم، وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية

وتحل امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة القليوبية، مطلع الأسبوع الثاني من شهر مايو كالآتي:

السبت 11 مايو.. اللغة العربية.

الأحد 12 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو.. اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 15 مايو.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 سوهاج

الخميس 9 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، والدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 14 مايو.. اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 16 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 أسيوط

الخميس 9 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو.. العلوم، واللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الخميس 16 مايو.. الدراسات، وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الفيوم

الخميس 9 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 11 مايو.. الرياضيات، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو.. اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 13 مايو.. الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية.

الثلاثاء 14 مايو.. العلوم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الشرقية

الإثنين 13 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو.. العلوم، والرياضيات.

الأربعاء 15 مايو.. الدراسات، وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 16 مايو.. اللغة الأجنبية، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 المنوفية

الخميس 9 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الأحد 12 مايو.. اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

الإثنين 13 مايو.. العلوم، وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 14 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 المنيا

الأربعاء 8 مايو.. التربية الدينية، واللغة العربية.

الخميس 9 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو.. الدراسات، واللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 مايو.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الإسكندرية

الإثنين 13 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو.. الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 15 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الخميس 16 مايو.. اللغة الإنجليزية، والعلوم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 كفر الشيخ

الإثنين 13 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. العلوم، والمهارات المهنية.

الأربعاء 15 مايو.. اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

الخميس 16 مايو.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الغربية

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو.. العلوم، واللغة الأجنبية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية.

الأحد 13 مايو 2024.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 قنا

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو.. العلوم، والمهارات المهنية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 12 مايو.. اللغة الأجنبية، والرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الإسماعيلية

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 9 مايو.. العلوم، وتكنولوجيا المعلومات.

السبت 11 مايو.. الدراسات، واللغة الإنجليزية.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.