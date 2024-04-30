ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة.. وتحذير لسكان هذه المناطق

تغيرات جوية شديدة تشهدها البلاد، تسبب في انخفاض درجات الحرارة خاصة في فترات الليل وحدوث عواصف ترابية مثيرة بالرمال، نتيجة استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار تساؤلات بشأن طقس الأيام المقبلة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تشهدها الأيام المقبلة، خصوصا في يوم الجمعة الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ويكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات الليل، وفقا لما ذكره الدكتور محمود القياتي في حديثه لـ«الوطن».

وتابع «القياتي» بأنّ البلاد تتأثر في الفترة الحالية بمنخفض السودان الموسمي الذي تسبب في حدوث عاصفة ترابية وأمطار تعرضت لهما محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنّ المنخفض يؤثر بشكل كبير على محافظات الصعيد.

وأشار إلى أنّ موجة حارة تتعرض لها البلاد في بداية الأسبوع المقبل، تتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، ويكوت ذلك نيجة تأثر البلاد بكتل هوائية خماسينة حارة قادمة من المناطق الصحراوية، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بين 3 لـ4 درجات على شمال البلاد ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، بينما ترتفع بين 6 إلى7 درجات على محافظات جنوب الصعيد.

الوقاية من الموجة الحارة

وكانت وزارة الصحة والسكان نشرت عدة نصائح لتجنب مخاطر الموجة الحارة وأيضا لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري يجب على الأشخاص التوقف فورا عن ممارسة أي أنشطة، وشرب كميات من المياه أو السوائل الباردة فضلا عن التواصل مع طبيب حال استمرار الأعرض لأكثر من ساعة.

أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالإجهاد الحراري ومنها: