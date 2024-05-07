«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة 5 درجات مئوية بدءا من الأربعاء

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أحوال الطقس وأماكن سقوط الأمطار، قائلة إنّنا اليوم نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب أشعة الشمس خلال فترات النهار ما يؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة.

الحالة الجوية اليوم

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنّ العظمى بالقاهرة الكبرى تُسجل 28 درجة مئوية، أي أقل من المعدل الطبيعي، لافتة إلى أننا نشهد أجواء ربيعية مائلة للحرارة، ومعتدلة في السواحل الشمالية المُطلة على الحر المتوسط، وحارة في المناطق الجنوبية، مع انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل.

اليوم يشهد سقوطًا للأمطار في السواحل الشمالية

وواصلت أنّ اليوم يشهد سقوطًا للأمطار في السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، وهي فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، مع ظهور الشبورة المائية مرة أخرى في فترة الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى نشاط في حركة الرياح على مناطق القاهرة الكبرى مما يُلطف الأجواء بشكل كبير.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع قيم درجات الحرارة غدًا الأربعاء حتى نهاية الأسبوع بمعدل 5 درجات مئوية.