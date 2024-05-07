«غرفة السياحة»: مصر ستكون الوجهة الأولى للسياح العرب خلال 2024

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجناح المصري بمعرض «سوق السفر العربي 2024»، بنسخته الـ31 المُنعقد حاليا بدبي في الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، شهد إقبالا كبيرا من وكالات السياحة المُشاركة بالمعرض، لاسيما العربية للتعريف بالمقاصد السياحية المصرية وأسعار برامج زيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

مصر ستكون الوجهة الأهم التي يرغب السياح العرب في زيارته

وأضاف محمد ثروت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا للاتفاقات والتعاقدات التي تمت خلال المعرض بين شركات السياحة والفنادق المصرية من جانب ونظيرتها العربية من جانب أخر فإن مصر ستكون الوجهة الأهم التي يرغب السياح العرب في زيارتها خلال العام الجاري، لاسيما خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2024.

زيادة أعداد السياح العرب خلال عام 2024

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن القطاع السياحي المصري يستهدف تحقيق زيادة الوفود العرب إلى مصر خلال هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% بالمقارنة بعام 2023، لافتا إلى أن عدد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال العام الماضي من دول الخليج فقط تجاوز المليون سائح.