إصابة طفلين شقيقين بتسمم غذائي لتناولهما حبوب منع الحمل في سوهاج

أصيب طفلان شقيقان في محافظة سوهاج بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهما عدد من أقراص منع الحمل الخاصة بوالدتهما عن طريق الخطأ.

إصابة طفلين بتسمم

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول طفلين مصابين بحالة إعياء لتناولهما أقراص طبية عن طريق الخطأ.

ووصل كل من الطفل «حمزه م م م»، 5 سنوات، وشقيقته «نور»، 4 سنوات، إلى المستشفى المركزي، مصابين بحالة إعياء، ادعاء تناولهما أقراص طبية، وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

الطفلان تناولا أقراص منع الحمل

وقل والد الطفلين، أنه أثناء لهو ابنه وابنته في المنزل تناولا عددا من أقراص منع الحمل خاصة بوالدتهما، عن طريق الخطأ، ما أسفر عن إصابتهما.