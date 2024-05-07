عضو التحالف الوطني: نتعاون مع كل الوزارات لتحقيق أقصى استفادة للمواطن

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا والارتقاء بها، إذ تبذل كل مؤسسات التحالف جهود كبيرة من أجل تحقيق هذا الهدف، من خلال تدشين المبادرات المختلفة التي من شأنها خلق التنمية المرجوة في الريف المصري.

وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني، إن المؤسسات العضوة بالتحالف بذلت جهودا كبيرة من أجل الارتقاء بحياة المواطن وعملت جنبًا إلى جنب مع مختلف الوزارات والمؤسسات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وهو ما نتج عنه إطلاق العديد من المشاريع التنموية التي تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية.

العدالة الاجتماعية والمساواة

وقال «ممدوح» لـ«الوطن»: «التزامنا بحقوق الإنسان يقودنا للتركيز على العدالة الاجتماعية والمساواة، ولهذا نضع في قلب سياستنا الشمولية والتكافل الاجتماعي، نحن نؤمن بأن كل مواطن له الحق في العيش بكرامة وأن يتمتع بفرص متساوية للنمو والازدهار».

تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين

أضاف: «من خلال هذه المبادرات، نأمل في تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين، ونعد بأن نواصل العمل بلا كلل لضمان تحقيق العدالة والرفاهية للجميع، كما أن التحالف الوطني ملتزم ببناء مستقبل مشرق لمصر، حيث يكون التقدم والازدهار حقًا لكل فرد في مجتمعنا».