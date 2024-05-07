تبدأ من 250 دولارا للمتر.. طرح 733 وحدة في القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد للمصريين بالخارج

كشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات المصريين بالخارج بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن»، عن أن عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بلغت 733 وحدة سكنية جديدة بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.

سعر متر الوحدات السكنية للمصريين بالخارج

أوضحت أن أسعار الوحدات السكنية المتاحة للحجز، بمشروع الحصة العينية بمدينتي تبدأ من 36 ألفا و780 جنيها للمتر، ومقدم حجز الوحدة السكنية يبدأ من 17 ألف دولار، إذ يجري الدفع بالدولار، كالتالي:

- سعر متر الوحدة السكنية في زايد 295 دولارا.

- سعر متر الوحدة السكنية في القاهرة الجديدة 250 دولارا.

- سعر متر الوحدة السكنية في 6 أكتوبر 248 دولارا.

وتأتي أسعار المتر بمشروع جنة للإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة، 11 ألفا و575 جنبها للمتر بما يعادل 250 دولارا، وعدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بلغ 157 وحدة، وسعر المتر بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد بلغ 13 ألفا و520 جنيها بما يعادل 295 دولارا، وعدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بلغ 288 وحدة، وسعر المتر بمشروع جنة للإسكان الفاخر بالسادس من أكتوبر 11 ألفا و70 جنيها .

أوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات مشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج، أن الطرح الجديد يضم 1080وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، و80 فيلا سكنية للبيع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وببدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات حجز الأراضي بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع بداية من الغد، على أن يستمر لمدة 15 يوم عمل، ويبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات حجز الأراضي بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع بداية من 15 مايو الجاري، ولمدة 10 أيام عمل تلبية لاحتياجات ورغبات المصريين في الخارج تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

المساحات تبدأ من 95 مترا حتى 200 متر

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات الإسكان للمصريين في الخارج أن الطرح الجديد يضم وحدات سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بمساحات تبدأ من 95 مترا وتصل إلى 200 متر.