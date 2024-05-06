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«الإسكان»: استرداد 18 ألف متر بـ«السويس الجديدة» وإزالة مخالفات في بني سويف

كتب:

أيمن حمزة
10:08 ص | الإثنين 06 مايو 2024
حملة للقضاء على الإشغالات

حملة للقضاء على الإشغالات

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بأنَّه جرى إزالة التعديات واسترداد مساحة 17 ألفًا و990 مترًا مربعة بمدينة السويس الجديدة، وذلك ضمن جهود إزالة التعديات التي تمت على أراضي الدولة، وتنفيذ اللوائح والقوانين على الجميع.

بدورها أوضحت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز تنمية مدينة السويس أنَّ استرداد الأراضي وإزالة التعديات تمت في حملة بالتعاون بين جهاز المدينة، ورجال شرطة التعمير، لافتة إلى أنَّ إزالة تلك التعديات رسالة جادة بأنّه لا تهاون مع أي مخالفات أو تعديات.

وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً بإزالة مخالفات بناء بمبنى بقطعة أرض بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة، مؤكّداً ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.