وزير الإسكان: إيقاف وإزالة مخالفات بناء في حملات بالشروق وزايد والعبور

تواصل أجهزة مدن الشروق والشيخ زايد والعبور جهودها للقضاء على مخالفات البناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن ومنع العشوائيات وضمان سلامة المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشهدت المدن الثلاث حملات مكثفة أسفرت عن إيقاف وإزالة العديد من مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالفة، وغلق بعض القطع المخالفة.

حث أصحاب الأراضي على الالتزام بالشروط البنائية

وأكد رؤساء أجهزة المدن الجديدة ضرورة عدم التهاون في إزالة أي مخالفة بناء، مهما كان حجمها أو موقعها، والعمل على فرض هيبة الدولة والقانون، وحث أصحاب الأراضي على الالتزام بالشروط البنائية وعدم المخالفة.