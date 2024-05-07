رسميا.. «الرياضة» تعلن زيادة الحضور الجماهيري في المباريات المحلية والإفريقية

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، اجتماعا في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، والجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية؛ لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم، وخلال مباريات الأندية المصرية في جميع البطولات الإفريقية التي يشاركون بها.

ووافقت الجهات المعنية ووزارة الداخلية، خلال الاجتماع، على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية، إضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الإفريقية في الأدوار نصف النهائي والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد.

فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية في مصر تم الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الأخرى، ويتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات.

وتضع الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري، وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وتتقدم وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لكل الجهات المعنية وشركة تذكرتي والمنظمين لما يبذلونه من جهود حثيثة وملموسة في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية.