هشام الحلبي: تأمين إسرائيل يبدأ من استقرار قطاع غزة

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن تأمين إسرائيل يبدأ من استقرار غزة، ولكن اسرائيل بلا رجال دولة، لا يقدرون الموقف، ولا يرونه بشكل جيد.

وتابع «الحلبي»، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية «cbc»، أن إسرائيل حددت أهدافها وهم تدمير حماس والقوة العسكرية وتحرير الأسرى، ولكنهم فشلو في تحقيق كافة أهدافهم.

وأوضح أن الاحتلال يستهدف المدنيين ويعمل على المماطلة في المفاوضات وإجهاضها، لأن ايقاف الحرب يعني سقوط الحكومة، وبدء المسائلة، لذلك نجد دائما مماطلة في المفاوضات ومحاولات لإجهاضها.

ولفت إلى أن إسرائيل تتخذ من اقتحام رفح الفلسيطنية كارت ضغط، منوها أنه من المتوقع أن يحدث ذلك وتقتحم رفح الفلسطينية عسكريا وهذا سيؤدي إلى مجزرة.

وأشار إلى أن إجبار الفلسطينيين على دخول سيناء، يمثل تهديدا واضحا لمعاهدة السلام، معقبا: «يضرب معاهدة السلام في مقتل ومصر حذرت من ذلك».