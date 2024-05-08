رئيس برلمانية حماة الوطن: اجتياح رفح الفلسطينية يؤدي إلى انزلاق إسرائيل في صراعات

وجه النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، التحية للشعب الفلسطيني على صموده وتمسكه بأرضه وتضحياته الهائلة وعدم استسلامه، رغم ما يواجهه من قصف وأعمال إبادة من الكيان الصهيوني.

ونوه عبد المحسن، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، إلى أن حزب حماة الوطن، أعلن دعمه للجهود والتحركات المصرية على كافة المستويات من أجل استقرار الأوضاع في فلسطين، لا سيما في ظل التصعيد من الجانب الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

ولفت إلى أن الحزب يحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وأنها السبب الرئيسي في تعثر عمليات المفاوضات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تسوية مناسبة لكافة الأطراف.

وأكد على أن حل القضية الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة أشكال التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

وحذر عبد المحسن، من استمرار إسرائيل في التصعيد من أعمالها الهمجية، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم الاستقرار بالمنطقة بأكملها، واجتياح رفح الفلسطينية يؤدي إلى انزلاق إسرائيل في صراعات، وسيكون هناك موقف مصري تجاه هذا الأمر.